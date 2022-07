ಯುಎಸ್‌ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಜನನ

Washington

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜುಲೈ 28: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ಸೋಂಕಿತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಿಡಿಸಿಯ ಜಾನ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಸೊಸೈಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವೆಬ್‌ನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಡಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ತಾಯಿ-ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಿನ್ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡಿಸಿಯ ಬ್ರೆಟ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ವೆಬ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ, "ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕವಾಗಿ IG ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ." ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಸೋಂಕಿತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ 3596 ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 78 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 18,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕು ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು 2007 ಮತ್ತು 2011 ರ ನಡುವೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆರಂಭಿಕ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 18 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸತ್ತ ಭ್ರೂಣವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣದ ಅಂಗಾಂಶ, ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜರಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಡಿಎನ್ಎ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

