Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜನವರಿ 27: ಫೈಜರ್-ಬಯೋ ಎನ್‌ಟೆಕ್ ಬಳಿಕ ಮಾಡೆರ್ನಾ ಓಮಿಕ್ರಾನ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲಸಿಕೆಯ ಬೂಸ್ಟರ್‌ ಡೋಸ್‌ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೆರ್ನಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟು 600 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೆರ್ನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್: ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು

ಹಾಗಾಗಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ ಅನ್ನು ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಡೋಸ್ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೂಸ್ಟರ್‌ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈಜರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆರ್ನಾದಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಹೊಸ mRNA ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊರೊನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾದ ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸಿನೊಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸಿನೊವಾಕ್ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Oxford-AstraZeneca ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ Omicron ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು UK ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊವಾಕ್ಸ್ 67 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು 44 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದೆ.'

ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲಸಿಕೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ 'ಓಮಿಕ್ರಾನ್' ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೆಲವು 'ಅಸಹಜ' ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವು 'ಅಸಹಜ' ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಆ್ಯಂಗಲಿಕ್ ಕೊಯೆಟ್ಜೀ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೊಸ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಳೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರೋಗಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬೆವರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳು ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಪರೀತ ಬೆವರಿನಿಂದ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಹಜ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೆರೆತವಿರುವ ಒಣ ಗಂಟಲು. ಇತರೆ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಒಣ ಗಂಟಲು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕೆರೆತವುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

US biotech company Moderna announced on Wednesday that it has begun clinical trials of a booster dose of vaccine designed specifically to combat the Omicron variant of the coronavirus.