Video: ಕೇರಳದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ, 200 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

Thiruvananthapuram

oi-Mahesh Malnad

ಮಲ್ಲಪುರಂ, ಮಾರ್ಚ್ 20: ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂಂಗೋಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಸಿದು 200 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಐವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries #Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಂಡೂರು ಮತ್ತು ಕಾಳಿಕಾವು ಸಮೀಪದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹುಚ್ಚು ಗ್ರಾಮವಾದ ಪೂಂಗೋಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Video: As many as 200 people were injured after a makeshift gallery of a football stadium collapsed in the Poongod area of north Kerala’s Malappuram district late Saturday evening. All the injured people were taken to nearby hospitals and five people are said to be in serious condition.