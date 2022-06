ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ: ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್

Thiruvananthapuram

oi-Naveenkumar N

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜೂನ್ 28: ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ 2016 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಯುಎಇ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ವಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣ ತುಂಬಿದ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುಬೈಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿನ್ನದ ಸ್ಮಗಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಪಿಎಂಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸುರೇಶ್ ಪತ್ರ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಚಿನ್ನಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸ್ವಪ್ನ ಸುರೇಶ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು

English summary

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan rejected the charges and made it clear that he did not forget to take his baggage during the Dubai trip.