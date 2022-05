Sports

oi-Rajesha MB

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 19; ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಟ್ರೈಯಲ್ಸ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಕಂಡ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸತೇಂದರ್ ಮಲಿಕ್ ರೆಫರಿ ಜಗಬೀರ್‌ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಡಿ ಜಾಧವ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 125 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ ಬೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತೇಂದರ್‌ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಮೋಹಿತ್‌ ನಡುವ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೌಟ್‌ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು 18 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸತೇಂದರ್‌ 3-0ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಧದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್‌ಡೌನ್ ನಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಎದುರಾಳಿ ಮೋಹಿತ್‌ ಸತೇಂದರ್‌ರನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದರು. ಆದರೆ ರೆಫರಿ ವಿರೇಂದರ್ ಮಲಿಕ್‌ ಟೇಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ನೀಡದೇ, ಹೊರದೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ನೀಡಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಮೋಹಿತ್‌ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

I was in charge of the mat & when the game had come under suspicious circumstances the main judge asked me to watch the video & give a decision on the basis of that. After I announced the decision, the wrestler (Satender Malik) started to fight & attacked me: Referee Jagbir Singh pic.twitter.com/l2XhB2zWoH