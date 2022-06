ವಿಶ್ವದ 1204 ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಸೆರೆನಾ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕುತೂಹಲ!

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 25: ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರಿಯರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೂನ್ 27ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಗಾ ಸ್ವಿಟೆಕ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ 1204 ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಸೆರೆನಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಸೆರೆನಾ ದಾಖಲೆಯ 24 ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆರೆನಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪೌರತ್ವ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯನ್ ತಾರೆಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ

2021ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಯಾಕ್ಸಂಡ್ರಾ ಸಾಸ್ನೋವಿಚ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದ ಸೆರೆನಾ, ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೆರೆನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಬೇಟೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ...

ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2022 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ, ಆಟಗಾರರ ವಿವರ!

English summary

Ranked a lowly 1,204 in the world and without a competitive singles match in 12 months, Serena Williams will sweep into Wimbledon targeting what would be her greatest triumph