ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಭೀತಿ: ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರದ್ದು

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜೂನ್ 7: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್) ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

BWF ಸೂಪರ್ 300 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

"COVID-19 ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು USA ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ" ಎಂದು BWF ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ನೊಂದಿಗೆ BWF ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

