AIFF ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆರವಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 17: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್) ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫಿಫಾದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅಂಡರ್-17 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಎಎಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜೆಬಿ ಪರಿದ್ವಾಲಾ ಅವರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ -17 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಫಿಫಾದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಗೆ ಫೀಫಾ ನಿಷೇಧ; ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ

ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ನ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದರು. 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ದೇಶವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಿಫಾ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

AIFF ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ FIFA, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು

ಫಿಫಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಬ್ಯೂರೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್) ಅನ್ನು ತತ್‌ಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ಫಿಫಾ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

85 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಫಿಫಾ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ ಆಡಳಿತವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ 2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ FIFA U-17 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 18 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಆರ್ ದವೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ಸಿಒಎ) ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಎಸ್.ವೈ. ಖುರೈಷಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಒಎ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

The Supreme Court on August 17 asked the Union government to take preliminary steps with FIFA to lift the suspension on the All India Football Federation (AIFF) and allow India to host the Under-17 World Cup.