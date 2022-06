ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌: ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Sports

oi-Rajesha MB

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 21: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಋತುರಾಜ್​ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗುವ ಮುನ್ನ ಋತುರಾಜ್​ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಡಗ್​ಔಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬ ಅವರ ಬಂದು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್​ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಳ್ಳಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುರಹಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

"ಋತುರಾಜ್‌ , ಮೈದಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್‌, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವರ್ತನೆ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಕಾಣದ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

@Ruutu1331 the gesture you have shown to the real heroes (Groundsman) is unacceptable in gentleman's game. Your shameful behavior will not be tolerated. Learn from @ImRo45 and other teammates how to treat with Unsung heroes. #RuturajGaikwad #INDvsSA @BCCI @JayShah @SGanguly99 pic.twitter.com/JPbTTYW7VE