ವಂಚನೆ ಕೇಸ್: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಮನ್ ಓಝಾ ತಂದೆ ಬಂಧನ

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಟುಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ), ಜೂನ್ 7: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಮಜ್ ಓಝಾ ತಂದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2013ರ ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನಮನ್ ತಂದೆ ವಿಕೆ ಓಝಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೆಟುಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಝೌಖೆದಾದಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅವವ್ಯಹಾರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಮನ್ ಓಝಾ ತಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು.

2014ರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾಯಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿ ರು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕೆ ಓಝಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಲ್ತಾಯಿ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಲತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Madhya Pradesh Police have arrested the father of former Indian cricketer Naman Ojha in connection with a case of alleged embezzlement of funds in Betul district in 2013, an official said on Tuesday.