ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡೆ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಅಂತೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶೂ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರ್‍ಯಾನ್ ಬರ್ಲ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‍ ನಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಭಾರತದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ ಬಳಿಕ ಟಿ20 ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.

History was created as Zimbabwe get their first ever T20I series win over Bangladesh. Zimbabwe batter Ryan Burl smashed 34 runs in one over, he hit 5 sixes and a four in Nasum Ahmed's over. At One time Ryan Burl played with torn shoes, Now he became the third batter to get more runs in an over.