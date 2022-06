ಐಪಿಎಲ್ ಆಡದಂತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು: ಜಾನಿ ಬೈರ್ ಸ್ಟೋವ್

Sports

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು 299 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜಾನಿ ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ (92 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ136 ರನ್) ಅವರು ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡಿದರು. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 70 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು.

299 ರನ್ ಗುರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 93/4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಾಡದೆ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಬೈರ್‌ ಸ್ಟೋವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನೆಡಿಸಿದರು.

92 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ 136 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 6 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಔಟ್‌ ಆಗುವ ವೇಳೆಗೆ 20 ಓವರ್‌ ಗಳಿಗೆ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.

