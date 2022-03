IPL 2022: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 25% ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಗೆ?

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಮಾರ್ಚ್ 23: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನ 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ಕೂತು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತುರದಿಂಅದ್ ಕಾದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2022 ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 15 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಉತ್ಕಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಪಂದ್ಯಗಳ ವರದಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿಶೇಷ ಪುಟ

IPL 2022 ರ ಸೀಸನ್ ಶನಿವಾರದಂದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ IPL 2022 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ:

• ಪುಣೆ ಎಂಸಿಎನಲ್ಲಿ - 1000 ರಿಂದ 8000 ರೂ.

• ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ - 2500 ರಿಂದ 4000 ರೂ.

* ಬ್ರಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ - 2500 ರಿಂದ 3000 ರೂ.

• ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ - 800 ರಿಂದ 2500 ರೂ.

ಕೋವಿಡ್ -19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ತಲಾ 20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪುಣೆಯ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಲಾ 15 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

English summary

The much-awaited Tata Indian Premier League will start on March 26. In a press release issued on Wednesday, the lucrative T20 tournament claimed that spectators can watch the matches live on stadiums and released the tickets. Because of the Covid-19 epidemic, the BCCI was compelled to hold the league outside of India, and without fans.