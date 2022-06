FICA ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

Sports

oi-Rajesha MB

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 21: ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಲಿಸಾ ಸ್ಥಾಲೇಕರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌(FICA) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನ ನಿಯಾನ್ ನಡೆದ ಎಫ್‌ಐಸಿಎ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 42 ವರ್ಷದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಫೆಡರೇಷನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಸಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಯಾರಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಆಡಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸಾ ಸ್ಥಾಲೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಎಫ್‌ಐಸಿಎ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಸಿಎ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಎಫ್‌ಐಸಿಎ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಆಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು.

English summary

Former Australian cricketer Lisa Sthalekar has appointed president of the Federation of International Cricketers' Association. and she was become the first woman cricketer to appoint this post in FICA.