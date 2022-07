ಮನೆ ಮಾರಿ 30 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್

Sports

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಿಡ್ನಿಯ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 35 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ (6.6 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ (12.38 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೈನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್‌ನ ಡಬಲ್ ಬೇ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಒಡೆತನದ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹರಾಜುದಾರ ಡೇಮಿಯನ್ ಕೂಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 11.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹರಾಜು 12.38 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

"11.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 12 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಮೀರಿಸಿದರು" ಎಂದು ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವ ಮನೆ

766 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಲು, ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗಿಸ್ಟಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಕನಿಷ್ಠ 560,000 ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಹರಾಜು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ವೈನ್ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ಡಬಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಲ್ಕನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಡಿಗಳು, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಇತರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಶಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Former Australian cricket captain Steve Smith has sold his home in Sydney's The Kings Road. He has made a profit of about Rs 30 crore by selling the house which he bought for Rs 35 crore (6.6 Australian dollars) and sold for Rs 65 crore (12.38 Australian dollars).