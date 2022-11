ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಯುಎಇಗೂ ವೀಸಾ ಲಭ್ಯ: ಪಂದ್ಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ?

Sports

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟದ ಮಹತ್ವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹು-ಪ್ರವೇಶ ಕೀಡಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಸಿಟಿಜನ್‌ಶಿಪ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ (ಐಸಿಪಿ) ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇ 'ಹಯ್ಯ' ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ.

All ticket holders, international and local, MUST hold a Hayya card to be permitted access into stadiums and use free transport during the FIFA World Cup #Qatar2022.



Without it, fans will not be able to enter the country.



Sign up with this link now:https://t.co/pURAc2NrrG pic.twitter.com/sA80503zzk