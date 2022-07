Sports

oi-Naveenkumar N

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಲಾನ್4ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ಲಾನ್4ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Plan4Sport) ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ 31 ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 29 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ 448 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಮಜಿದ್ ಹಕ್, ಖಾಸಿಮ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಇತರರು 30 ಆಟಗಾರರು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾನುವಾರ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು "ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡರಿ" ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Scotland cricket board allowed racially aggravated micro-aggression to flourish for individuals who did raise their voice against racism, The Report Said. the entire board of Cricket Scotland had resigned ahead of the publication of the report Changing the Boundaries.