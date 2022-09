Asia Cup 2022: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 4ರಂದು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ!

Sports

oi-Naveenkumar N

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗುಂಪುಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸೋತ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಒಂದಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.

English summary

Pakistan need to beat Hong Kong on September 2 to enter the Super 4. If they do that, then Pakistan will enter the Super 4 as A2 and can meet India on September 4 at Dubai. The first-round of India vs Pakistan encounter in Asia Cup 2022 was played out on August 28 at Dubai. India won that match by 5 wickets.