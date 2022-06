Sports

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಈ ನಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‍‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

2023 ರಿಂದ 2027ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಮೆಜಾನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ., ಸೋನಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆಜಾನ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ರಿಲಯನ್ಸ್, ಡಿಸ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೆಲೆ 7.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹರಾಜಾಗುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

Amazon has backed down from its decision to bid for Indian Premier League (IPL) cricket live streaming rights. This move by Amazon, which was expected to be a fierce competition at the auction, surprised everyone.