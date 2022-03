ವಿಡಿಯೋ: 'ನಾಗ'ಪ್ಪನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಸಾಯದ್!

Sirsi

oi-Sunitha B

ಶಿರಸಿ, ಮಾರ್ಚ್ 17: ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರೋದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ. ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ ಮಾಜ್ ಸಾಯದ್ ಎನ್ನುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜ್ ಸಾಯದ್ ಅವರು ಮೂರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಹಾವು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೂರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯದ್‌ನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆತನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಯದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

This is just horrific way of handling cobras…

The snake considers the movements as threats and follow the movement. At times, the response can be fatal pic.twitter.com/U89EkzJrFc