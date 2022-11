ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಜೋಡು ರಥೋತ್ಸವ

Raichur

oi-Umapathi Ramoji

ರಾಯಚೂರು ನ.29: ದೇವಸೂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೋಡು ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯು ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಕೃಷ್ಣಾನದಿ ತೀರದ ಜಾಗೃತ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರನ ನೆಲೆ ದೇವಸೂಗೂರು. ಇದು ವೀರಭದ್ರನ ಅವತಾರಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಚೆನ್ನವೀರ ಗುರುಗಳ ಮಹಾಜಂಗಮಸ್ಥಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಪಾರ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಚರಿತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದ ರಾಯಚೂರಿನ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿ

ದೇವಸೂಗೂರು ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ , ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

kartik masa 2022: Jodu Rathotsava of Sugureshwara Swami is held in Devasuguru every year in the month of Kartika. This time the festival will be held in the evening on November 29. know more.