ವಿಡಿಯೋ; ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್, ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಚಾಲಕ

ಪುಣೆ, ನವೆಂಬರ್ 06: ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾರು ಚಾಲಕ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹುದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆಯ ಪಿಂಪರಿ-ಚಿಂಚೌಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಂಚಾರಿ ಪೇದೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಚಾಲಕ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚಾಲಕ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಬಹುದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

#WATCH | Pune: An on-duty Traffic Police personnel was dragged on the bonnet of a car in Pimpri-Chinchwad after he attempted to stop the vehicle.

The driver of the car has been arrested. #Maharashtra (5.11) pic.twitter.com/W8pQb2B4Go