ಬಿಹಾರ್: ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ಮನಶ್ಯಾಮ್ ದಾಸ್‌ ಬಂಧನ- 'ಅಗ್ನಿಪಥ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಲಿಂಕ್

Patna

oi-Sunitha B

ಪಾಟ್ನಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 6: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕನ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಮಾವೋವಾದಿ ನಂಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಲಖಿಸರಾಯ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಈ ಗುಂಪು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

During the protests against the Agneepath project in Bihar, the state police said that top Maoist leaders were involved in the violence.