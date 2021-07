New Delhi

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.29: ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (ಸಿಸಿಒ) ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಇಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸಿಸಿಒ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರೇಖಾ ಪಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು.

'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ': ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌

"ಸಿಸಿಒ ತಾನು ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ನಿಯಮದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರತೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸಗಾರ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

"ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆಗ ತೃತೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ! ಇದು ಏನು? ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ನೂತನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ

"ಉತ್ತಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಉದ್ದನೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಂದಿಗೂ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ದನೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಸ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲುವ ಟ್ಟಿಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸಿಸಿಒ ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್‌ಜಿಒ) ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೈಬರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯನ್ನು ಸಿಸಿಒ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಜ್ಜನ್ ಪೂವಯ್ಯ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ, "ಸಿಸಿಒ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ, ಆತ ಐಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸಗಾರ ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಇಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಜ್ಜನ್ ಪೂವಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿಸಿಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಆರ್‌ಜಿಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಸಜ್ಜನ್ ಪೂವಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿನಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್‌ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಸಿಒ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜಿಒಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ನೋಡಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಸಜ್ಜನ್‌ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ (ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು), ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿ," ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

(ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

The Delhi High Court expressed displeasure over Twitter Inc appointing a contingent worker as Chief Compliance Officer (CCO) and said Twitter In Total Non Compliance Of New IT Rules.