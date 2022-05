ಇಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ

New Delhi

ದೆಹಲಿ ಮೇ 4: ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬುಧವಾರದಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನಿಂದ ಮೇ 13 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಖ್ಲಾದಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮನೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಮೇ 13 ರವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವಾದ ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಸ್ತೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

*ಮೇ 4 ರಂದು, ಮೆಹ್ರೌಲಿ ಬದರ್‌ಪುರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಿ ಸಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

*ಮೇ 5 ರಂದು, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಾಳಿಂದಿ ಕುಂಜ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಾಳಿಂದಿ ಕುಂಜ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಜಾಮಿಯಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

*ಮೇ 6 ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಓಖ್ಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

*ಮೇ 6ರ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 9ರಂದು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

*ಮೇ 9 ರಂದು ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಜಸೋಲಾ, ಕಾಳಿಂದಿ ಕುಂಜ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರೆಸೈನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

*ಮೇ 10 ರಂದು, ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

* ಮೇ 11 ರಂದು, ಲೋಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮೆಹರ್‌ಚಂದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

*ಮೇ 12, ಧಿನ್‌ಸೇನ್ ಮಾರ್ಗ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ.

*ಮೇ 13 ರಂದು ಖಡ್ಡಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸರಿತಾ ವಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಜಸೋಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

