ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಮುಂದಿನ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 28: 1971 ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾ ಚಿಹ್ನೆ (ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರೈಫಲ್) ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ (NWM)ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ವಾಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಕದ NWMನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದೊಂದಿಗೆ 1971 ರ ಯುದ್ಧದ ಫಾಲನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಏಕೀಕರಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಯೋಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಸಿಐಎಸ್ಸಿ) ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಬಿಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಮೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ 1971 ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 26, 1972 ರಂದು ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ನ ಕಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ NWMಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2019 ರಂದು NWM ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಮಡಿದ ವೀರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 27,000 ವೀರ ಯೋಧರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರಕದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1971 ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆರೋಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಲಗ್‌ಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

