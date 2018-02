ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 'ಇಬ್ಬರು ಮೋದಿ'ಯರನ್ನೂ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್!

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀರವ್ ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

2. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾವೋಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ನಂತರ.... ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೋಚುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದು.." ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.

ಯಾರೀತ? ಬಹು ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ

Guide to Looting India

by Nirav MODI



1. Hug PM Modi

2. Be seen with him in DAVOS



Use that clout to:



A. Steal 12,000Cr

B. Slip out of the country like Mallya, while the Govt looks the other way.



#From1MODI2another