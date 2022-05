New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದೂ ಮೂಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ASI) ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೂಜೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಎಎಸ್‌ಐ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ರಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Qutub Minar is not a place of worship and alteration of the existing structure is not permissible, the Archaeological Survey of India (ASI) on Tuesday told a Delhi court.