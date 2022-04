ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ: NCRB ವರದಿ

New Delhi

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7: ಯುಎಸ್ ನಂತರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ WRS ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್, ಜಿನೀವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಜನರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು 69.80 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,54,796 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,33,201 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 3,35,201 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 75,333 ಸಾವುಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೇಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 2,09,736 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ 43.6% ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು, 13.2% ಕಾರುಗಳು, 12.8% ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 3.1% ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ.

24.3 ಪ್ರತಿಶತ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆ ಅಥವಾ ಓವರ್‌ಟೇಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದಲ್ಲಿ 35,219 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು 77,067 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2.4% ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಳಪೆ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಯುಎಸ್ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ, ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30, 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4,95,20,949 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 96.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Union Minister Nitin Gadkari informed the Parliament that the percentage of fatalities involving road users between 18 to 45 years stood at 69.80 per cent for the year 2020. India tops world in road accident deaths.