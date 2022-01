16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಭಯ: ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಜನವರಿ11: ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಿಂದ ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ 5 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊನೆಗೂ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ 93ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನ ಇದೀಗ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮಳೆಯ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹವಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The steady rainfall has increased the cold in northern India. If people are severely disturbed by the drizzle. In many states of northern India, mercury has reached 5 degrees.