ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 18: ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತಂಜಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರೋನಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಧಾರರಹಿತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

''ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ. ಅಲೋಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ'' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನುಪ್ ಜೈರಾಮ್ ಭಂಭಾನಿ ಅವರು ರಾಮ್‌ದೇವ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ಗಳಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾವೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಅಖಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ -19 ಗೆ ಕರೋನಿಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿವಿಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

