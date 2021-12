ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಂತೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೊರೊನಾ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಅಪಾಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು 21 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 650 ಕ್ಕೂ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 165 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

In view of the Covid19 guidelines, travel will be allowed only up to 50% seating capacity inside the trains. No standing passenger will be allowed. Entry into Metro stations will be regulated by restricting the number of gates to ensure compliance with the guidelines: DMRC, Delhi