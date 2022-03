ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಬಳಸದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15: ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಡಿಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದರ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಸುರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಲು ಅಥವಾ ಡಿಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸಾರಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 2018 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಡಿಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಏರೋಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಸಚಿವಾಲಯವು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು "ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Private airlines are choosing not to use aerobridges for boarding and deboarding an aircraft in order to save money and therefore, aged people are bearing the brunt as they have to use stairs, a Parliamentary committee stated on Monday.