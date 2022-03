ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆರೋಪ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 3: ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿತೇಂದರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ಸೌತ್‌ ಅವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ರಕರಣ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಥಾಪಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರವಿ ಮುನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೂರ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸದ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು.

ನಾಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ನಂತರ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಬಾಲನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಸಿಪಿ ಜಿ. ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನವದೆಹಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೌತ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.

"ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ThePrint ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಪಹರಣದ ಆರೋಪ

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪುರುಷರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಯಿತು (ದಾಖಲಾದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ) ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ವರನ್ನು 'ಪಿಕ್ ಅಪ್' ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಪೋಲೀಸ್‌ನ ಬಹು ಮೂಲಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್‌ಬಶೀರಾಬಾದ್‌ನ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಪೆಟ್‌ಬಶೀರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬಾಲಾನಗರ ವಲಯದ ಡಿಸಿಪಿ ಸಂದೀಪ್, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಅವರೇ ಐಒ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಡಿಸಿಪಿ ಸಂದೀಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಂವಹನವಿಲ್ಲ'

ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆಲಂಗಾಣ ಪೋಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಹತ್ಯೆಯ ಯತ್ನದ ಆರೋಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ವರು ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

'ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾದಾ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'

ದೆಹಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ThePrint ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಥಾಪಾ ನನ್ನ ಚಾಲಕ. ರವಿ ಮುನ್ನೂರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರದವರು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಿತೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

"ರವಿ ಮುನ್ನೂರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ನನ್ನ ಪಿಎಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪಿಎ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

In a curious case of alleged kidnapping, four men went missing from senior BJP leader and former Mahabubnagar MP Jithender Reddy’s house in South Avenue, New Delhi, at around 8:30 pm Monday.