ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದೆ ಪರದಾಡಿದರು!

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03; ವಾರಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮದೇ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಭಾನುವಾರ ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದತ್ತ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಗರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂಜಾನೆಯ ಚುಮು ಚುಮು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಾ ಹಸಿರ ಸಿರಿಯ ಸೊಬಗು ಸವಿಯುತ್ತಾ ನಿರಾಳರಾಗಲು ಜನ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದ ಬಳಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ನೆರೆದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ವಾರಾಂತ್ಯದ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರದಂತೆ ಪಾದದ ಬಳಿಯಿರುವ ದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ತದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಕಾರಣ ಬೇಲಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲವಾದರೂ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೀಗವನ್ನು ತೆರೆಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಬೇಲಿಯ ಮೂಲಕ ನುಸುಳಿಕೊಂಡೇ ಸಾಗುವಂತಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಜನಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Thousands of devotees come to Chamundi hill Mysuru for morning walk. Hundreds of devotees climbing the steps leading to the top of Chamundi Hills on weekend.