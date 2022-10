ಮೈಸೂರು; ಸ್ಥಳೀಯರಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಜೆ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಹರದಮನ್

Mysuru

oi-Madhusudhan KR

ಮೈಸೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 31: ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಇವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸವಿ ಕನ್ನಡ. 56 ವರ್ಷದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಹರದಮನ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಮೂಗು ಮೂರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಎಂಬುವವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಗೆಂದು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡಿಗಿರಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವುದನ್ನೂ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೆಂದ್ರಿಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಝಲ್ ಮತ್ತು ಸುಡುಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

Hendrik Hardeman​ a Belgium citizen who has made Mysuru his home for the past five years, is fluent in Kannada and also translates works. know more,