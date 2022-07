ಮೈಸೂರು ದಸರಾ; ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ 5 ಹೊಸ ಆನೆ!

Mysuru

ಮೈಸೂರು, ಜುಲೈ 11: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಆನೆಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿವೆ. ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ 9 ದಿನ ನಡೆಯುವ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದಸರಾಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ದುಬಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಹೊಸ ಜಂಬೋ ಪಡೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಐದು ಹೊಸ ಆನೆಗಳು ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವೈಭವದ ದಸರಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜನತೆ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆನೆಯನ್ನು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಅರ್ಜುನ ಆನೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಇದೀಗ 57 ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ಹೊಸ ಆನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

After 2 year of COVID break government planning to grandly celebrate dasara. A new jumbo elephant team is arriving to Mysuru. This time for Dasara, five new elephants are going to step on the jumbo savari.