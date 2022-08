Mysuru

oi-Rajesha MB

ಮೈಸೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ''ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗೃಹ ಇರುತ್ತದೋ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದಯೇ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು'' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಚ್‌ಡಿಕೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದದ್ದು 37 ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಆಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಗೆದ್ದದ್ದು 37 ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಆಗಬಹುದು'' ಎಂದು ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು?

ಶೇ.40 ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸರಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಶೇ.40 ಸರಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸರಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.

English summary

Chamundeshwari's blessing is needed to become Karnataka CM, last time we won just 37 seats, but I got CM post, said Former CM HD Kumaraswamy said in Mysuru. Keywords:mysuru news, HD Kumaraswamy on CM post, HDK on 40% commission, karnataka government, mysuru mayor election,