ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ, ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 22 ಕೇಸ್‌!

Mumbai

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಜು.4: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಶರದ್‌ ಪವಾರ್‌ ಪವರ್‌ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದು ಈ ಮರಾಠಿ ನಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ? ಶರದ್‌ ಪವಾರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ವಂತ ಬರೆಯದೇ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಟಿ ಕೇತಕಿ ಚಿತಾಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಾಫಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸರು, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿಗೆ

English summary

Marathi actress Ketaki Chitale is now in trouble for sharing an objectionable post about NCP chief Sharad Pawar. After uploading just one Facebook post on her wall 22 filed.