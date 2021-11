"ಸಚಿವ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ": ಸಮೀರ್ ತಂದೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ

Mumbai

oi-Sunitha B

ಮುಂಬೈ ನವೆಂಬರ್ 11: ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಸಚಿವ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ" ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ತಂದೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದರ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೀರಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, "ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಪುಟದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನದೇವ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಾಧವ್ ಜಾಮ್ದಾರ್ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. "ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನೀವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಂಖೆಡೆ ತಂದೆಯ ಪರ ವಕೀಲ ಅರ್ಷದ್ ಶೇಖ್ ಅವರು, ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ "ಲೇಡಿ ಡಾನ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ - "ಸಮೀರ್ ದಾವೂದ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಕಾ ಯಹಾನ್ ಸೆ ಶುರು ಹುವಾ ಫರ್ಜಿವಾದಾ (ಸಮೀರ್ ದಾವೂದ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ") ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ "ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದ ಚಾಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಚಾಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯೇ?" ವಾಂಖೆಡೆ ವಾದಿಸಿದರು.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಲಿಕ್, ಸಮೀರ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು "ಸಮೀರ್ ದಾವೂದ್ ವಾಂಖೆಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನವಾಬ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದು ಕರೆದು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ₹ 1.25 ಕೋಟಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸಚಿವರು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Maharashtra Minister Nawab Malik must file an affidavit that his claims about Narcotics Control Bureau officer Sameer Wankhede is a Muslim by birth, and the birth certificate he tweeted, are verified, the Bombay High Court said today while hearing the defamation suit Mr Wankhede's father has slapped on the minister.