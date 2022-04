'ಮಹಾ' ಉದ್ಧವ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಘಾತ: ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಬ್ಭಾಗ

Mumbai

ಮುಂಬೈ ಏಪ್ರಿಲ್ 6: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ 'ಮಹಾವಿಕಾಸ ಆಘಾಡಿ' ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಿರುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಸರಕಾರದ ನಾಯಕರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಘಾತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಕ್ಷವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಹಾವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿ ನಡುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Amidst the ongoing political upheaval in Maharashtra, the Uddhav Thackeray government has suffered a major setback. The Swabhimani Paksha, which is part of the Maha Vikas Aghadi alliance, has announced that it will no longer be a part of this alliance.