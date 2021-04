ಸಮಾಧಾನದ ಸುದ್ದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಗೆದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ

Mumbai

oi-Rajashekhar Myageri

ಮುಂಬೈ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಾ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಅಂದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎನ್ನುವಂತಾ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ನಡುವೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಿದೆ. ಲಾತೂರಿನ ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ದೇಶಮುಖ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು.

ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ

105 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು 95 ವರ್ಷದ ಆತನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Maharashtra: A 105-year-old man and his 95-year-old wife beat COVID-19.

“The elderly couple was hospitalised for 10 days in Vilasrao Deshmukh Institute of Medical Sciences in Latur.

They were put on oxygen support and also given doses of the antiviral," says Doctor. pic.twitter.com/IS2UrP9Oey