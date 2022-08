ನೂತನ ಶೀವಸೇನಾ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ತಯಾರಿ?

Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13: ಶಿವಸೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಶಿಂಧೆ ಪಾಳಯವು ಹೊಸ ಶಿವಸೇನಾ ಭವನ ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಸೇನಾ ಬಂಡಾಯ ಬಣವು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಸೇನಾ ಭವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಭವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಡಾಯ ಬಣ ಮುಂಬೈನ ದಾದರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಸೇನಾ ಭವನದ ಬಳಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಉದಯ್ ಸಮಂತ್ ಅವರು, ನೂತನ ಶಿವಸೇನಾ ಭವನದ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಾದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಭವನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹಳೆಯ ಶಿವಸೇನಾ ಭವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

The Shinde camp is said to be looking for a new Shiv Sena Bhawan amid the ongoing battle in the Supreme Court to claim the right of the Shiv Sena party.