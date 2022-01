ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸತತ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರ

Mumbai

oi-Sunitha B

ಮುಂಬೈ ಜನವರಿ 16: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶನಿವಾರದಂದು 10, 661 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29ರ ಬಳಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 16,420 ಹೊಸ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಗುರುವಾರ 13,702 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ 11,317 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ಶಶಾಂಕ್ ಜೋಶಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಶಿಖರವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು "ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಮಂಗಳಾ ಗೋಮಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾರದಿಂದ ವಾರದ ಹೋಲಿಕೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2 ಮತ್ತು 8 ರ ನಡುವಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 1,02,409 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಜನವರಿ 15 ಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 96,869ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಸುರೇಶ್ ಕಾಕಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿದೆ, "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿಯಿರುವ ನಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಕನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 9 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 11 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 90% ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 1-13 ರ ನಡುವೆ ದಾಖಲಾದ 47 ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಜನರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ನಾಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮುಂಬೈನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ, 2,40,133 ಸಕ್ರಿಯ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90.9% ರಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಸಿಸಿಸಿ) ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 9.1% ರಷ್ಟು ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, 16,175 (74.2%) ಸೋಂಕಿತರು ಸೌಮ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 5,608 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ (2.3%) ICU ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 700 ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ 0.29 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

English summary

Anxiety has increased with the increase in the number of corona cases in the country. But the number of corona cases is declining as the day goes on in Mumbai. In Mumbai, where more than sixteen thousand cases have been reported, that number has decreased for four consecutive days.