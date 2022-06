Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಜೂ. 1: ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್‌ಗೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪರೋಕ್ಷ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಊರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸೊತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಖಾದರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳ್ಳಾಲದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಜಾಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಲಿ: ಯುಟಿ ಖಾದರ್

ಇನ್ನು, ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Ex Minister and Congress leader UT Khader has objected to the allegation of RSS leader Kalladka Prabhakar that Ullal region is Pakistan. He said 100 feet flag pole is getting readied at Ullal in a taunt to Bhat.