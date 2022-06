ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟ

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಜೂ 10: ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಿಂದ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯ ವಿವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಮಾತೆಯ ಫೋಟೋ ಅಳವಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ.ಅನುಸೂಯ ರೈ ಬಳಿ ಫೋಟೋ ಅಳವಡಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಪದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Two groups of students at VV College in Mangalore clashed, after CFI described Savarkar as anti-national in its complaint to Principal. This development came after Savarkar's photo found inside a classroom.