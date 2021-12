ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22; ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಜನರು ರೋಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಮಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಶೆಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ‌ ನೀರು ಹಾಯಿಸುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುವುದು ಚಿಂತೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಕೊಡಗು ಗಡಿಭಾಗದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ತಲೆದೂರಿಲ್ಲ. ಜನ ಅಯ್ಯೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪಡೆಯದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 7 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಣದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಬರಡಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದ ಕೃಷಿಕ

ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ; ಹಸಿರ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ

English summary

Dakshina Kannada and Kodagu order Chembu village people model for others by production of electricity. There no electricity supply from government for this village. Gram panchayat support the villagers to produce electricity.