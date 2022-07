ನನ್ನ ಗಂಡ PFI ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಶಫೀಕ್ ಪತ್ನಿ

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 28: ಪ್ರವೀಣ್‌ ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಿನ ನನ್ನ ಪತಿ ಶಫೀಕ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಂತೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಶಫೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಂಧಿತ ಆರೋಫಿ ಶಫೀಕ್‌ ಪತ್ನಿ ಅನ್ಷಿಫಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕನ್‌ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್‌ ನೆಟ್ಟಾರುರನ್ನು ಕೇರಳ ನೋಂದಣಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಾಕಾಶ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಹತ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದು ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಫಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಇಂದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು

4 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೆ ಶಫೀಕ್ ಮತ್ತಯ ಜಾಕೀರ್ ಎಂಬಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಫೀಕ್ ಪತ್ನಿ ಅನ್ಷಿಫಾ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಠಾಣಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಫೀಕ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Two suspect name of Shafiq and Zakeer arrested for the case of BJP yuva morcha worker Praveen nettaru murder. one accused shafiq's wife said, his husband recognized in PFI organization, But praveen Murder day hw stayed in our house,