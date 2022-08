ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 6 ವಿಶೇಷ ರೈಲು; ಸಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ

Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 24: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಬೈನ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.

ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಗ್ರಹ ನಗರಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 212 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರೈಲುಗಳೀಂದ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 218 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

