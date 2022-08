ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೇಸೆಜ್‌ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವೇ ನಿಲುಗಡೆ

Mangaluru

oi-Punith BU

ಮಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 15: ತನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರು- ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿದೆ, ವಿಮಾನದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 'ಬಾಂಬರ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿದರು.

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿದ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಹಿಳೆ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೈಲಟ್‌ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದರು. ನಂತರ ಏರ್‌ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ (ಎಟಿಸಿ)ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೈ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಗಮನದ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 5 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 186 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಇದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

A Mangalore-Mumbai flight was delayed by nearly six hours after a fellow passenger's mobile message was misinterpreted on Sunday, creating confusion over the security of the flight.